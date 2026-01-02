AC Milan sprowadził nowego napastnika przed drugą częścią sezonu. Do drużyny Rossonerich został wypożyczony Niclas Fullkrug, który nie sprawdził się w West Hamie United.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Oficjalnie: Niclas Fullkrug wypożyczony do Milanu

AC Milan poinformował za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Niclasa Fullkruga z West Hamu United. 32-letni napastnik pomyślnie przeszedł wszystkie niezbędne testy medyczne, po czym podpisał z nowym pracodawcą kontrakt obowiązujący do 30 czerwca 2026 roku.

Warto dodać, że w umowie znalazła się opcja wykupu opiewająca na około 10 milionów euro. Jeśli zatem 24-krotny reprezentant Niemiec będzie dobrze spisywał się w zespole Rossonerich, to mediolański klub najprawdopodobniej zdecyduje się ściągnąć go na stałe po zakończeniu obecnego sezonu. Przyjście Fullkruga na San Siro było spełnieniem życzenia Massimiliano Allegriego, który od dłuższego czasu prosił władze Milanu o wzmocnienie linii ataku.

Adding a spearhead to our frontline 🎯#WelcomeFüllkrug — AC Milan (@acmilan) January 2, 2026

Niemiecki snajper występował w barwach ekipy Młotów od sierpnia 2024 roku, gdy przeniósł się na Stadion Olimpijski w Londynie za 27 milionów euro z Borussii Dortmund. Jego przygoda z Premier League nie układała się jednak najlepiej, ponieważ w 26 spotkaniach zdobył zaledwie 3 bramki i zanotował 2 asysty.

Zdecydowanie lepiej radził sobie w drużynie BVB, z którą dotarł do finału Ligi Mistrzów w sezonie 2023/2024, a wcześniej w koszulce Werderu Brema sięgnął po koronę króla strzelców Bundesligi 2022/2023 (16 goli).