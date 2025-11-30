Chelsea poznała cenę za stopera. Musi zapłacić 70 milionów funtów

Murillo, który znajduje się na celowniku Chelsea, został wyceniony przez Nottingham Forest. Włodarze z City Ground oczekują za swojego zawodnika około 70 milionów funtów - podaje brytyjski portal TEAMtalk.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Enzo Maresca

Nottingham Forest wyceniło Murillo. Tanio nie będzie

Chelsea planuje poważnie wzmocnić swoją linię obrony podczas najbliższych okienek transferowych. Trener drużyny Niebieskich – Enzo Maresca – dostrzega bowiem potrzebę zwiększenia rywalizacji na pozycji środkowego obrońcy, co ma podnieść poziom defensywy oraz przełożyć się na większe szanse zespołu w walce o sukcesy. Klub ze Stamford Bridge od dłuższego czasu monitoruje rynek, szukając zawodnika, który od razu mógłby dodać jakości w formacji obronnej ekipy The Blues.

Jak informuje brytyjski portal „TEAMtalk”, wysoko na liście kandydatów Chelsea znajduje się Murillo. 23-letni Brazylijczyk imponuje formą w barwach Nottingham Forest, gdzie od momentu przyjścia pełni rolę kluczowego piłkarza.

Nic więc dziwnego, że działacze londyńskiego klubu zwrócili na niego uwagę. Transfer nie będzie jednak łatwy – Nottingham wyceniło swojego stopera na 70 milionów funtów, co oznacza, że Chelsea musiałaby sięgnąć głęboko do kieszeni.

Murillo Santiago Costa dos Santos, znany szerzej jako Murillo, rozegrał w Premier League już 88 spotkań, zdobywając 3 bramki i notując 2 asysty. Środkowy obrońca ma na koncie także debiut w reprezentacji Brazylii, choć jak dotąd wystąpił w niej tylko raz.

Wychowanek Corinthians trafił do angielskiej ekstraklasy dwa lata temu i szybko zaaklimatyzował się na Wyspach Brytyjskich. Jego kontrakt z Nottingham Forest obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku, co daje temu klubowi silną pozycję negocjacyjną.