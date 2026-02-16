Mourinho porzuci Benficę, jeśli zgłosi się po niego gigant

Jose Mourinho jest otwarty na powrót do Realu Madryt. Świetnie czuje się w Benfice, ale skorzysta z propozycji, jeśli taka się pojawi - ujawnia "AS". W jego kontrakcie ma znajdować się klauzula.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho czeka na ruch Realu. Marzy o powrocie

Real Madryt nie zmieni trenera przed końcem sezonu. Pracę z drużyną kontynuuje Alvaro Arbeloa, który tymczasowo zastąpił zwolnionego Xabiego Alonso. Królewscy szukają natomiast odpowiedniego kandydata na przyszła kampanię. W klubie uważa się, że Arbeloa na dłuższą metę nie zapewni sukcesów, a do tego może mieć problem z opanowaniem szatni, jeśli przydarzy się większy kryzys. Z tego względu na Santiago Bernabeu wyczekują sprowadzenia nazwiska z najwyższej półki. Marzeniem Florentino Pereza ma być Juergen Klopp.

Przekonanie Kloppa do podjęcia pracy w Madrycie nie będzie łatwym zadaniem. Jeśli ta sztuka się nie powiedzie, Real ruszy po innych trenerów. Łączony z sentymentalnym powrotem jest Jose Mourinho, który konsekwentnie odbudowuje się w Benfice. Niedawno ograł Królewskich w szalonej rywalizacji w Lidze Mistrzów, przypominając o sobie kibicom.

Mourinho jest szczęśliwy w Benfice i widzi się w tym klubie również w przyszłości. „AS” twierdzi jednak, że jego marzeniem jest powrót do gry o najwyższą stawkę. Z tego właśnie względu byłby skłonny skorzystać z propozycji Realu Madryt, o ile taką by otrzymał.

W tym momencie Real nie rozważa jego kandydatury. W umowie Mourinho z Benficą ma znajdować się klauzula, która ułatwia mu zmianę pracodawcy.