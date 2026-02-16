Mourinho porzuci Benficę, jeśli zgłosi się po niego gigant

12:10, 16. lutego 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  AS

Jose Mourinho jest otwarty na powrót do Realu Madryt. Świetnie czuje się w Benfice, ale skorzysta z propozycji, jeśli taka się pojawi - ujawnia "AS". W jego kontrakcie ma znajdować się klauzula.

Jose Mourinho
Obserwuj nas w
Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Mourinho czeka na ruch Realu. Marzy o powrocie

Real Madryt nie zmieni trenera przed końcem sezonu. Pracę z drużyną kontynuuje Alvaro Arbeloa, który tymczasowo zastąpił zwolnionego Xabiego Alonso. Królewscy szukają natomiast odpowiedniego kandydata na przyszła kampanię. W klubie uważa się, że Arbeloa na dłuższą metę nie zapewni sukcesów, a do tego może mieć problem z opanowaniem szatni, jeśli przydarzy się większy kryzys. Z tego względu na Santiago Bernabeu wyczekują sprowadzenia nazwiska z najwyższej półki. Marzeniem Florentino Pereza ma być Juergen Klopp.

Przekonanie Kloppa do podjęcia pracy w Madrycie nie będzie łatwym zadaniem. Jeśli ta sztuka się nie powiedzie, Real ruszy po innych trenerów. Łączony z sentymentalnym powrotem jest Jose Mourinho, który konsekwentnie odbudowuje się w Benfice. Niedawno ograł Królewskich w szalonej rywalizacji w Lidze Mistrzów, przypominając o sobie kibicom.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź

Mourinho jest szczęśliwy w Benfice i widzi się w tym klubie również w przyszłości. „AS” twierdzi jednak, że jego marzeniem jest powrót do gry o najwyższą stawkę. Z tego właśnie względu byłby skłonny skorzystać z propozycji Realu Madryt, o ile taką by otrzymał.

W tym momencie Real nie rozważa jego kandydatury. W umowie Mourinho z Benficą ma znajdować się klauzula, która ułatwia mu zmianę pracodawcy.