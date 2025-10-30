Mourinho po rozmowach z Realem. Nadchodzi głośny transfer

Jose Mourinho pracuje nad pozyskaniem nowego pomocnika. Benfica w zimowym oknie transferowym ma zgłosić się po piłkarza Realu Madryt. Jak podaje El Nacional na listę życzeń trafił Dani Ceballos.

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Dani Ceballos blisko Benfiki! Mourinho naciska na transfer

Jose Mourinho na początku sezonu niespodziewanie zmienił klub. Pod koniec sierpnia został zwolniony z funkcji trenera Fenerbahce przez brak kwalifikacji do fazy ligowej Ligi Mistrzów. Na bezrobociu długo jednak nie wytrzymał, ponieważ po nieco ponad dwóch tygodniach znalazł nową pracę. The Special One został zatrudniony przez Benfikę, do której wrócił po dwudziestu pięciu latach.

Dużymi krokami zbliża się zimowe okno transferowe. W związku z tym Mourinho szuka okazji, aby wzmocnić kadrę pierwszego zespołu. Według najnowszych informacji El Nacional wynika, że 62-latek uważnie śledzi sytuację piłkarza Realu Madryt – Daniego Ceballosa.

Mourinho miał osobiście skontaktować się z Florentino Perezem, aby wybadać możliwość transferu w nadchodzącym okienku. Portugalczyk widzi w nim zawodnika pasującego do profilu, jakiego szuka. Ceballos łączy taktyczną inteligencję z wyrafinowaną techniką.

Biorąc pod uwagę dobre relacje na linii Mourinho – Perez można zakładać, że porozumienie nie będzie problemem. W grę ma wchodzić wypożyczenie do końca sezonu z opcją wykupu. Ceballos to głęboki rezerwowy Królewskich, który w trwającej kampanii zagrał 8 spotkań, spędzając na boisku 327 minut. Kontrakt z klubem ma ważny do czerwca 2027 roku.