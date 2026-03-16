Mourinho może sięgnąć po talent z PKO Ekstraklasy! Ma rekomendację

19:02, 16. marca 2026
Jakub Fudali

Oskar Pietuszewski robi furorę w FC Porto, a temu klubowi pozazdrościć może Benfica. Polski skaut pracujący dla tego klubu mocno rekomenduje Marcela Regułę do zespołu Jose Mourinho.

Atlantico Presse Lda / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Marcel Reguła pójdzie drogą Oskara Pietuszewskiego?!

Oskar Pietuszewski ostatnio robi prawdziwą furorę w rozgrywkach ligi portugalskiej i powoli zaczyna wyrasta na odkrycie sezonu w FC Porto. Warto przypomnieć, że jeszcze kilka miesięcy temu 17-letni skrzydłowy występował w Jagiellonii Białystok, więc progres, który uczynił w tym czasie jest ogromny. W ostatnich dniach i po ostatnich golach Polaka jest o nim głośno w całej piłkarskiej Portugalii.

Dlatego też pozazdrościć FC Porto może Benfica Lizbona i sięgnąć po kolejnego niezwykle utalentowanego gracza z PKO Ekstraklasy. Polski skaut tego klubu, Bartłomiej Kubica, w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet” powiedział, że mocno rekomenduje władzom Benfiki transfer Marcela Reguły z Zagłębia Lubin. Skrzydłowy młodzieżowych reprezentacji Polski jest jedną z gwiazd Miedziowych.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości

Mocno rekomenduję Marcela do Benfiki. Uważam, że Reguła będzie gorącym tematem – powiedział skaut klubu ze stolicy Portugalii w rozmowie z „Przeglądem Sportowym Onet”.

Marcel Reguła w tym sezonie rozegrał do tej pory w sumie 23 mecze, w których zdobył pięć goli oraz zanotował cztery asysty. Łącznie na poziomie PKO Ekstraklasy ten 19-letni skrzydłowy ma 31 spotkań. Serwis „Transfermarkt” wycenia gracza reprezentacji Polski do lat 21 na 5 milionów euro. Jego umowa w Zagłębiu Lubin wygasa latem 2028 roku.

Zobacz także: To będzie kolejny klub Pietuszewskiego?! „A dlaczego nie?”