To będzie kolejny klub Pietuszewskiego?! „A dlaczego nie?”

Oskar Pietuszewski robi furorę po transferze do FC Porto i z każdym meczem gra coraz lepiej i coraz mocniej imponuje. Roman Kołtoń na kanale "Meczyki.pl" stwierdził, że 17-latek pasowałby do FC Barcelony.

Oskar Pietuszewski doskonale pasowałby do Barcelony

Oskar Pietuszewski fantastycznie odnalazł się w zespole FC Porto po transferze z Jagiellonii Białystok. Można chyba nawet powiedzieć, że ten pierwszy okres upłynął 17-latkowi lepiej, niż ktokolwiek mógłby się spodziewać. Doskonałym tego dowodem jest trzeci gol w zespole z Portugalii, którego skrzydłowy zdobył w ostatnim meczu.

Doskonała forma i wejście do nowego, większego piłkarskiego świata, nie może uciec uwadze kibiców i ekspertów, którzy już typują wciąż młodzieżowego reprezentanta Polski do kolejnego kroku w karierze i to może nawet już tego lata. Do tego tematu odniósł się Francesco Farioli, a więc trener FC Porto. Z kolei Roman Kołtoń podczas „Programu Piłkarskiego” na kanale „Meczyków” połączył Oskara Pietuszewskiego z FC Barceloną, mówiąc o idealnym dopasowaniu do tego klubu.

– Kiedyś w kontekście Roberta Lewandowskiego powiedziałem: „Dlaczego nie Barcelona?”. Był łączony z Manchesterem United i City, Chelsea, Realem Madryt… Ale Barcelony nie było. Wojtek Kowalczyk od miesięcy mi powtarza, że Pietuszewski to piłkarz na Barcelonę. (…) Nie pamiętam polskiego zawodnika, który miał taką odwagę w dryblingu jak on. To, jak wczoraj dryblował kilka razy… W pierwszej połowie w ogóle nie było widać, że w ostatnich dniach zmagał się z jakimś wirusem – powiedział Roman Kołtoń z „Prawdy Futbolu” na antenie kanału „Meczyki.pl”.

