Mourinho dostanie gwiazdę PSG. Wielki transfer Fenerbahce

Marco Asensio osiągnął porozumienie z Fenerbahce ws. warunków kontraktu - informuje Yagiz Sabuncuoglu. Do finalizacji transferu potrzeba tylko zielonego światła ze strony Paris Saint-Germain.

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Marco Asensio o krok od transferu do Fenerbahce

Fenerbahce w poprzednim sezonie musiało uznać wyższość Galatasaray w walce o mistrzostwo Turcji. W związku z tym Jose Mourinho oczekuje kolejnych wzmocnień, aby rzucić wyzwanie odwiecznemu rywalowi z tego samego miasta. Plany w Stambule są ambitne, ponieważ już wcześniej na zasadzie wypożyczenia pozyskano nowego napastnika. Z Al-Nassr przeniósł się Jhon Duran.

Aktualnie wicemistrz ligi tureckiej prowadzi rozmowy z kolejnym ofensywnym zawodnikiem. Od kilku tygodni tamtejsze media donoszą o rozmowach na linii Fenerbahce – Marco Asensio. Okazuje się, że obie strony osiągnęły porozumienie ws. warunków kontraktu.

Yagiz Sabuncuoglu poinformował, że reprezentant Hiszpanii przyjął ofertę Fenerbahce. Aby sfinalizować transfer, potrzebne jest zatem zielone światło od Paris Saint-Germain. To nie powinno być problemem, ponieważ ofensywny pomocnik pełni marginalną rolę w klubie.

Drugą część minionego sezonu spędził nawet poza PSG, bowiem został wypożyczony do Aston Villi. Choć w Premier League pokazał się z dobrej strony, zdobywając 8 goli w 21 meczach, to The Villans nie zdecydowali się na wykup pomocnika.

Sam pobyt Asensio w Paryżu nie należał do udanych, ponieważ w ciągu półtora roku rozegrał jedynie 47 spotkań, w których zdobył 7 goli i zaliczył 11 asyst. Wcześniej przez lata był związany z Realem Madryt, z którym m.in. aż 3 razy wygrał Ligę Mistrzów.