Fenerbahce zaszalało na rynku. Kolega Ronaldo zagra u Mourinho

Jhon Duran został wypożyczony z Al-Nassr do Fenerbahce Stambuł. Tak więc turecki klub dokonał poważnego wzmocnienia linii ataku, co na pewno cieszy Jose Mourinho.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Jhon Duran zaprezentowany przez Fenerbahce Stambuł

Fenerbahce Stambuł poinformowało w mediach społecznościowych o sprowadzeniu Jhona Durana, który przechodzi do tureckiego zespołu na zasadzie sezonowego wypożyczenia z Al-Nassr. Środkowy napastnik pomyślnie przeszedł testy medyczne, po których związał się z nowym pracodawcą kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2026 roku. W umowie najprawdopodobniej nie ma opcji wykupu, przy czym działacze klubu znad Bosforu zobowiązali się pokryć koszty wynagrodzenia piłkarza.

Tak więc Jose Mourinho, który na co dzień opiekuje się ekipą Żółtych Kanarków, otrzymał bardzo duże wsparcie od włodarzy Fenerbahce Stambuł. 21-letni Kolumbijczyk powinien wnieść mnóstwo jakości do zespołu prowadzonego przez portugalskiego szkoleniowca. Celem tej drużyny w kampanii 2025/2026 będzie odzyskanie mistrzowskiego tytułu z rąk sąsiada zza miedzy – Galatasaray Stambuł. Warto dodać, że tego lata na Sukru Saracoglu Stadyumu może przenieść się również Alexis Sanchez.

Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.



Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/0e2tSE5ayy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2025

Jhon Duran z powodzeniem występował w barwach Al-Nassr od stycznia 2025 roku, kiedy przeprowadził się do Rijadu za 77 milionów euro z Aston Villi. Skuteczny napastnik, który dzielił szatnię z Cristiano Ronaldo, w koszulce saudyjskiej drużyny rozegrał 18 meczów i zdobył 12 bramek. 17-krotny reprezentant Kolumbii nie do końca przystosował się jednak do życia w Arabii Saudyjskiej, dlatego teraz sprawdzi się w lidze tureckiej. 21-latek w swoim piłkarskim CV posiada także Chicago Fire oraz Envigado FC, którego jest wychowankiem.