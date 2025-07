Barcelona zmieniła zdania. Wiadomo, co z transferem Luisa Diaza

Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Luis Diaz

Luis Diaz nie trafi do Barcelony. Blaugrana chce zrezygnować z tego transferu

FC Barcelona nieustannie stara się sprowadzić nowego skrzydłowego. Po fiasku transferowym z udziałem Nico Williamsa na tapet wróciły dwie wcześniejsze kandydatury. Duma Katalonii rozważa pozyskanie Luisa Diaza bądź Marcusa Rashforda. W mediach co chwilę pojawiają się nowe informacje, lecz ostatnie doniesienia z Hiszpanii wskazują, że Katalończycy podjęli już ostateczną decyzję.

Z informacji dziennika Sport wynika, że Barcelona prawdopodobnie wycofa się z pomysłu transferu Luisa Diaza. Niewykluczone, że wpływ ma na to fakt, iż Liverpool oczekuje zbyt dużej kwoty. The Reds wycenili skrzydłowego na ok. 80 milionów euro. Biorąc pod uwagę aktualną sytuację finansową Dumy Katalonii, taka transakcja wydaje się niemożliwa do zrealizowania.

Nie oznacza to jednak, że Barcelona porzuci plany dotyczące nowego skrzydłowego. Matteo Moretto przekazał, że w klubie pojawiło się zielone światło na transfer Marcusa Rashforda. Reprezentant Anglii został wybrany przez Hansiego Flicka, który osobiście zaakceptował pomysł pozyskania wychowanka Manchesteru United. W najbliższych dniach ma dojść do spotkania przedstawicieli klubu z piłkarzem.

Już w niedzielę (13 lipca) FC Barcelona rozpocznie przygotowania do nowego sezonu. Jak na razie do zespołu dołączył tylko jeden zawodnik. Na początku miesiąca Blaugrana ogłosiła transfer Joana Garcii. Hiszpan ma być pierwszym wyborem między słupkami.