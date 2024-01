fot. PressFocus Na zdjęciu: Rafał Milkulec

Realny scenariusz zakłada, że Motor Lublin wkrótce pozyska nowego zawodnika

Szeregi trzeciej ekipy Fortuna 1 Ligi ma wzmocnić Rafał Mikulec

Do ekipy z Lublina piłkarz ma trafić na zasadzie transakcji gotówkowej

Motor blisko pozyskania Rafała Mikulca

Motor Lublin niespodziewanie dla wielu bije się o awans do PKO Ekstraklasy. Drużyna Goncalo Feio aktualnie zajmuje miejsce premiowane gra w barażach o awans do elity. Tymczasem najnowsze doniesienia medialne wskazują, że wkrótce nowy piłkarz trafi do ekipy z Lublina.

“Rafał Mikulec blisko opuszczenia Resovii‼️ 26-letni pomocnik ma na zasadzie transferu gotówkowego trafić do Motoru Lublin” – można przeczytać na profilu PDK Live na X.

🔜Rafał Mikulec blisko opuszczenia @cwksresoviapl ‼️ 26-letni pomocnik ma na zasadzie transferu gotówkowego trafić do @MotorLublin 😲 pic.twitter.com/NRkmA2yTUv — PDK LIVE (@PodkarpacieLIVE) January 9, 2024

Ofensywny zawodnik do ekipy z Rzeszowa trafił w 2019 roku z Puszczy Niepołomice. Aktualna umowa piłkarza obowiązuje do końca czerwca 2025 roku. Rynkowa wartość piłkarza wynosi 150 tysięcy euro. W tej kampanii zawodnik wystąpił w 17 meczach, strzelając w nich trzy gole.

