Wieczysta idzie grubo. Negocjują wielki transfer

Wieczysta Kraków ma na koncie dziesięć transferów, ale to jeszcze nie koniec. Jak podaje serwis Meczyki.pl, beniaminek negocjuje transfer znanego napastnika. Chcą, żeby do zespołu trafił Tomas Bobcek.

fot. SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Sławomir Peszko

Tomas Bobcek celem transferowym Wieczystej Kraków

Wieczysta Kraków w poprzednim sezonie wywalczyła awans do PKO BP Ekstraklasy. Start w najwyższej klasie rozgrywkowej nie wyszedł im jednak najlepiej. Po dwóch meczach mają na swoim koncie zero punktów i zajmują ostatnie 18. miejsce w tabeli. Nic więc dziwnego, że klub rozgląda się za kolejnymi wzmocnieniami, choć wcześniej sfinalizował aż dziesięć transferów.

Głównie krakowski zespół skupił się na darmowych wzmocnieniach. Ściągnęli m.in. Bartosza Białka, Antonio Milicia, Bena Ledermana czy Christophera Lungoyia. Za gotówkę kupili Tobiasa Christensena, płacąc za niego 700 tysięcy euro.

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W końcówce okna transferowego chcą jednak dokonać wielkiego transferu. Jak poinformował serwis Meczyki.pl, w kręgu zainteresowań znalazł się Tomas Bobcek. Słowak jest związany z Lechią Gdańsk, ale po spadku z Ekstraklasy szuka nowego pracodawcy. Negocjacje trwają. Klub z Trójmiasta żąda ok. ośmiu milionów euro. Wieczysta chce wynegocjować niższą kwotę.

Bobcek doskonale zna realia gry w Ekstraklasie. W poprzednim sezonie był królem strzelców rozgrywek, strzelając 20 bramek. Łącznie w 33 meczach strzelił 21 goli i miał 7 asyst. Do Lechii Gdańsk trafił latem 2023 roku z Rozomberoku za ok. 0,6 mln euro.

Przed drużyną Kazimierza Moskala w weekend kolejne starcie w lidze. Tym razem zmierzą się z Piastem Gliwice. Następnie czeka ich rywalizacja z Cracovią oraz Wisłą Kraków.