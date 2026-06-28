Motor Lublin chce byłego gwiazdora PKO Ekstraklasy!

Motor Lublin jest zainteresowany sprowadzeniem do zespołu Luqinhasa, a więc byłego gwiazdy Legii Warszawa oraz całej PKO Ekstraklasy. Informacje w tej sprawie przekazał Łukasz Olkowicz z "Przeglądu Sportowego Onet".

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Motoru Lublin

Piłkarz Radomiaka Radom na celowniku Motoru Lublin

Motor Lublin ma za sobą trudne ostatnie dni i tygodnie. To właśnie po zakończeniu sezonu 2025/26, który potoczył się dla zespołu Mateusza Stolarskiego dość średnio, doszło do prawdziwej rewolucji w zespole. Z klubem pożegnało się kilkunastu zawodników, a także sam szkoleniowiec musiał pogodzić się z decyzją Zbigniewa Jakubasa na temat swojej przyszłości.

Dlatego też nikt nie może się dziwić, że przed Mariuszem Misiurą bardzo trudne zadanie. Szczególnie, że pilnie trzeba uzupełnić kadrę. Mają w tym pomóc transfery m.in. Adama Radwańskiego czy ostatnio połączonego z klubem Bartosza Bereszyńskiego. Okazuje się jednak, że nie tylko ta dwójka jest na radarze Motorowców. Według informacji przekazanych Łukasza Olkowicza z „Przeglądu Sportowego Onet”, Motor chciałby sprowadzić Luqinhasa, a więc obecnego piłkarza Radomiaka Radom.

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Były piłkarz Legii Warszawa to doskonale znanego w naszej lidze nazwisko. Swego czasu był jedną z czołowych postaci ligi, ale po pierwszym opuszczeniu Łazienkowskiej przepadł. Ostatni powrót do zespołu Wojskowych nie był już tak udany. W minionym sezonie zaliczył on 29 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował jedną asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia 29-latka na milion euro.

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