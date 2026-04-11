Man City na łowach w Lizbonie. Interesuje się kapitanem Sportingu

Morten Hjulmand celem transferowym Manchesteru City

Manchester City zapowiada aktywność podczas najbliższego letniego okienka transferowego. Angielski klub planuje zwiększyć rywalizację na kilku pozycjach, aby ponownie skutecznie bić się o trofea na wszystkich frontach. W związku z niepewną przyszłością Rodriego, włodarze z Etihad Stadium poszukują nowego defensywnego pomocnika, który wzmocni środek pola ekipy Pepa Guardioli.

Jak poinformowała portugalska gazeta „A Bola”, na celowniku Manchesteru City znalazł się Morten Hjulmand. Kapitan Sportingu Lizbona to jeden z najciekawszych pomocników na rynku. 26-letni Duńczyk dzięki swoim cechom przywódczym jest absolutnym liderem drużyny Lwów, co doceniają europejscy giganci. Sytuację piłkarza monitorują również Manchester United oraz Juventus.

Hjulmand z powodzeniem występuje w barwach Sportingu od sierpnia 2023 roku, kiedy przeniósł się na Estadio Jose Alvalade za 19,5 miliona euro z US Lecce. W aktualnym sezonie rozegrał 39 meczów, zdobył 2 bramki i zaliczył 6 asyst. Jego kontrakt z obecnym pracodawcą obowiązuje do połowy 2028 roku. Wartość rynkowa 27-krotnego reprezentanta Danii wynosi około 50 milionów euro, co czyni go jednym z najbardziej wartościowych pomocników na Starym Kontynencie.