N'Golo Kante w lecie 2023 roku opuścił Anglię i przeniósł się do Arabii Saudyjskiej. Teraz mistrz świata może wrócić do Europy. Yağız Sabuncuoğlu poinformował, że 34-latek ma ofertę z Turcji.

DPPI Media/ Alamy Na zdjęciu: N'Golo Kante

Kante ma ofertę z Turcji

Mistrzostwo świata, triumf w Lidze Mistrzów i Lidze Europy, dwa tytuły w Premier League – to tylko niektóre z sukcesów N’Golo Kante. W lipcu 2023 roku reprezentant Francji uznał, że czas na podbój kolejnych rozgrywek i zamienił Chelsea na Al-Ittihad. W Arabii Saudyjskiej swoją gablotę powiększył o mistrzostwo i puchar kraju.

W barwach ekipy z Dżuddy Kante rozegrał już 100 spotkań. Niewykluczone, że ta liczba nie wzrośnie, a jeżeli wzrośnie, to nieznacznie. 34-latek może wrócić do Europu. Yağız Sabuncuoğlu ujawnił, że ofertę za defensywnego pomocnika złożył turecki gigant.

Fenerbahce zaplanowało spotkanie z agentem Francuza, którego kontrakt wygasa już 30 czerwca. Klub ze Stambułu liczy na to, że ze względu na kończącą się umowę włodarze Al-Ittihad zgodzą się sprzedać Kante za niewielką kwotę.