Juventus po sezonie może zakończyć współpracę z Federico Gattim. Włoski stoper zbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Jego osoba trafiła bowiem na radary AS Romy, AC Milanu, Tottenhamu Hotspur i Nottingham Forest - donosi "Tuttosport".

Roma, Milan, Tottenham i Nottingham powalczą o Gattiego

Juventus w minioną środę był bardzo bliski dokonania piłkarskiego cudu. Stara Dama mierzyła się z Galatasaray w rewanżowym meczu 1/16 finału Ligi Mistrzów. Podopieczni Luciano Spallettiego, grając przez znaczną część spotkania w osłabieniu, zdołali odrobić trzybramkową stratę. Turyńczykom jednak zabrakło siły w dogrywce i finalnie pożegnali się z europejskimi pucharami.

Tymczasem z obozu Juventusu napływają do nas bardzo ciekawe wieści transferowe. Dziennik „Tuttosport” przekazuje, że już w letnim okienku szeregi Bianconerich może opuścić Federico Gatti. Jak się okazuje, włoski defensor wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku. Piłkarz Starej Damy znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań AS Romy, AC Milanu, Tottenhamu Hotspur oraz Nottingham Forest.

Przyszłość Federico Gattiego w Juventusie jest niejasna. Z miesiąca na miesiąc Włoch prezentuje się coraz gorzej. Stara Dama ma świadomość, że potrzebuje lepszych piłkarzy, więc już latem może dojść do rozstania. Defensor jednak nie będzie musiał długo szukać nowego pracodawcy, ponieważ wzbudza ogromne zainteresowanie.

Federico Gatti w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań w koszulce Juventusu. Włoski obrońca zdołał nawet trzykrotnie wpisać się na listę strzelców.