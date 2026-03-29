Milan zdecydował ws. napastnika. Na San Siro zawodzi

11:10, 29. marca 2026
Sebastian Janus
Milan wypożyczył zimą Niclasa Fullkruga i zapewnił sobie opcję wykupu. Napastnik głównie zawodzi, dlatego nie pozostanie na San Siro - informuje Matteo Moretto.

Massimiliano Allegri
Tiziano Ballabio / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan nie skorzysta z opcji wykupu. Napastnik wróci do Anglii

Milan zimą potrzebował wzmocnić ofensywę, więc awaryjnie sięgnął po Niclasa Fullkruga. Ten sezon był dla niego bardzo nieudany, dlatego z entuzjazmem zareagował na możliwość przenosin do Włoch. Klub z San Siro sprowadził go z West Hamu w ramach wypożyczenia z opcją wykupu za pięć milionów euro. Fullkrug zaczął nieźle, ale na dłuższą metę nie wpasował się do zespołu Massimiliano Allegriego. Jego dorobek jest rozczarowujący – zdobył tylko jednego gola w 14 występach.

W Milanie uważają, że Fullkrug dostał wystarczająco dużo szans, aby się pokazać. Ta współpraca nie jest jednak skazana na sukces, dlatego po sezonie wróci na Wyspy Brytyjskie. Matteo Moretto ujawnia, że zapadła już decyzja w sprawie Niemca – włoski gigant nie skorzysta z opcji wykupu, choć kwota zdaje się być atrakcyjna.

Zamiast tego, Milan będzie latem dążył do sprowadzenia napastnika, który zostanie numerem jeden w zespole. Do tej pory media łączyły z przeprowadzką na San Siro Moise’a Keana czy Dusana Vlahovicia. Pojawił się nawet temat Roberta Lewandowskiego, ale na dzisiaj ta kandydatura zdaje się być nierealna.

Plany transferowe Milanu zależą też od wyniku na koniec sezonu. Ekipa Allegriego wciąż może zdobyć mistrzostwo Włoch, ale jej głównym celem jest powrót do Ligi Mistrzów.

