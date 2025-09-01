Milan wypożyczył pomocnika do Atalanty. Kwota wykupu to 30 mln euro

Yunus Musah został nowym zawodnikiem Atalanty. Według włoskich mediów transfer ma formę rocznego wypożyczenia z opcją wykupu, która może sięgnąć nawet 30 milionów euro.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Atalanta wypożycza Musaha z Milanu. Umowa z opcją wykupu

Yunus Musah po dwóch latach gry w barwach Milanu zmienia klub. Amerykański pomocnik dołącza do Atalanty, która zapewniła sobie prawo definitywnego wykupu po zakończeniu sezonu.

Według doniesień mediów włoskich koszt wypożyczenia to około 4 miliony euro. Opcja transferu definitywnego wyniesie 24–26 milionów, w zależności od źródła. W przypadku realizacji klauzuli całkowita wartość operacji może sięgnąć zatem 30 milionów euro.

Musah do Serie A trafił w 2023 roku z Valencii. Milan zapłacił wówczas 21,2 miliona euro za jego kartę zawodniczą. W barwach Rossonerich rozegrał 82 mecze we wszystkich rozgrywkach, notując pięć asyst, choć nie udało mu się zdobyć ani jednej bramki.

Amerykanin był łączony z kilkoma innymi klubami. W ostatnich tygodniach zainteresowanie wykazywały między innymi Napoli i Nottingham Forest, jednak to Atalanta okazała się najbardziej zdeterminowana i dopięła transakcję.

Odejście Musaha otworzyło Milanowi drzwi do kolejnego transferu. Do drużyny Maxa Allegriego dołączy Adrien Rabiot, który przeszedł testy medyczne w Paryżu. Francuz przenosi się z Olympique Marsylia, a koszt operacji wyniesie około 10 milionów euro wraz z bonusami.

Zobacz również: Tottenham kupuje napastnika PSG. Romano potwierdził transfer