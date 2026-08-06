Milan wraca po chilijski talent. Amorim szuka wszechstronnego zawodnika

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Osorio znów na liście życzeń Milanu

Milan po sprowadzeniu Goncalo Ramosa i Mario Gili nie dokonał kolejnych transferów, jednak klub wciąż pracuje nad następnymi wzmocnieniami. Jak informuje Matteo Moretto, działacze monitorują zawodników mogących występować zarówno za plecami Goncalo Ramosa, jak i na lewym wahadle. Poszukiwania nabrały znaczenia po kolejnych wątpliwościach dotyczących Pervisa Estupinana.

Jednym z kandydatów jest Dario Osorio z Midtjylland. Lewonożny reprezentant Chile rozpoczynał karierę jako skrzydłowy w Universidad de Chile, jednak w ostatnim sezonie w duńskim klubie występował również jako lewy wahadłowy. Według źródła właśnie ta wszechstronność sprawia, że Rossoneri ponownie zwrócili na niego uwagę.

Atutem Milanu mogą być dobre relacje z Midtjylland. Simon Kjaer, który po zakończeniu kariery dołączył do władz duńskiego klubu, wcześniej bardzo wysoko oceniał umiejętności Osorio. – To nie tylko wielki talent, ale już świetny piłkarz. Ma ten umiejętności, które sprawiają, że jest atrakcyjny dla największych klubów i lig takich jak Serie A – mówił były kapitan reprezentacji Danii.

Midtjylland nie zamierza jednak łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem. Według źródła duński klub oczekuje za Osorio od 20 do 25 milionów euro, a w przypadku większego zainteresowania kwota transferu może jeszcze wzrosnąć. Dla Milanu korzystną informacją pozostaje natomiast fakt, że wymagania finansowe samego piłkarza mieszczą się w możliwościach płacowych klubu.