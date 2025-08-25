Milan szuka wzmocnień w obronie. Dwóch graczy na celowniku

AC Milan przegrał z Cremonese na start Serie A i odkrył słabości defensywy. Według "Calciomercato" klub z San Siro może jeszcze spróbować sprowadzić obrońcę w ostatnich dniach letniego mercato.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan rozważa transfer stopera. Demiral i Okoli głównymi kandydatami

AC Milan boleśnie przekonał się o brakach w defensywie w spotkaniu z Cremonese. Drużyna straciła dwa gole po błędach przy kryciu, co nie spodobało się Massimiliano Allegremu. Trener przyznał po meczu, że jego zespół musi nauczyć się lepiej wyczuwać zagrożenie i nie może pozwalać rywalom na tak łatwe zdobywanie bramek.

W oczekiwaniu na debiut Koniego De Wintera, sprowadzonego z Genoi za ponad 20 milionów euro, w klubie trwa analiza rynku. Podczas spotkania w Casa Milan omawiano różne możliwości, a temat wzmocnienia obrony stał się jednym z priorytetów obok rozmów o ataku, gdzie priorytetem jest Dusan Vlahović.

Jedną z opcji jest Merih Demiral. Turecki stoper, dobrze znany z występów w Sassuolo, Juventusie i Atalancie, obecnie gra w Al-Ahli. Jego kontrakt obowiązuje do 2026 roku, ale istnieje szansa na korzystne warunki transferu. Atutem piłkarza jest znajomość Serie A i gotowość do szybkiego wejścia do zespołu.

Drugim poważnym kandydatem pozostaje Caleb Okoli. Włoski obrońca trafił do Leicester z Atalanty latem ubiegłego roku, a klub z Anglii właśnie spadł do Championship. Jego przyszłość stoi pod znakiem zapytania, a relacje agentów z Milanem mogą ułatwić ewentualne negocjacje.

Nie można wykluczyć również nowych nazwisk w ostatnich godzinach mercato. Włosi sugerują, że Geoffrey Moncada ma zaplanowany wyjazd do Hiszpanii i tam mogą pojawić się niespodziewane okazje transferowe.

Zobacz również: Tottenham zaoferował 70 mln euro za gwiazdę Serie A. Decyzja podjęta