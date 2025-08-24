Milan przegrał na start Serie A. Allegri domaga się tej gwiazdy!

Milan przeżywa trudne chwile po niespodziewanej porażce z Cremonese. Według "Calciomercato" Massimiliano Allegri wskazał Dusana Vlahovicia jako priorytetowy transfer, który ma odmienić losy zespołu.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Allegri chce Vlahovicia w Milanie

Milan doznał bolesnej porażki na San Siro, przegrywając z beniaminkiem Cremonese. Dla Massimiliano Allegriego był to wyjątkowo gorzki powrót po jedenastu latach przerwy. Trener szybko zdał sobie sprawę, że drużynie brakuje jakości i liderów, którzy mogliby pociągnąć zespół w kluczowych momentach.

Już w drugiej połowie spotkania obraz problemów stał się oczywisty. Po pięknym golu Bonazzoliego Allegri nie miał żadnych realnych opcji ofensywnych na ławce. Samuel Chukwueze pozostawał jedyną alternatywą w ataku, co boleśnie unaoczniło, jak bardzo Rossoneri potrzebują klasycznej dziewiątki.

Według doniesień włoskich dziennikarzy Allegri od początku jasno sygnalizował swoje oczekiwania. Chciał wzmocnienia w osobie Dusana Vlahovicia, napastnika, który gwarantuje bramki i potrafi być punktem odniesienia dla całego zespołu. Kierownictwo klubu, z Igli Tare i Giorgio Furlanim na czele, analizuje obecnie, jak zrównoważyć koszty i sportowe potrzeby.

Alternatywy wciąż istnieją, ale nie rozwiązują problemu. Negocjacje z Bayerem Leverkusen w sprawie Victora Boniface nie przynoszą pozytywnych sygnałów. Z kolei młody duński napastnik Conrad Harder jest postrzegany jako projekt na przyszłość, a nie zawodnik, który od razu udźwignie ciężar gry w Serie A.

Dlatego właśnie nazwisko Vlahovicia wraca z coraz większą siłą. Serb miałby nie tylko wzmocnić ofensywę, ale także przywrócić drużynie pewność siebie i ambicje. Dla Allegriego to transfer kluczowy, a dla Milanu być może jedyna szansa na poprawienie sytuacji w ofensywie.

