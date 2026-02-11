Milan sprzedał obrońcę. Zyskami podzieli się z Realem

AC Milan dopiął transfer Alexa Jimeneza do Bournemouth. Według Fabrizio Romano dokumenty zostały podpisane, a Rossoneri podzielą się kwotą 19 mln euro z Realem Madryt.

Milan finalizuje transfer Jimeneza do Bournemouth

AC Milan finalizuje definitywne odejście Alexa Jimeneza do Bournemouth. Hiszpański obrońca gra w Anglii na zasadzie wypożyczenia od września. Teraz klub z Premier League wykupi go na stałe. Fabrizio Romano potwierdził, że wszystkie dokumenty zostały podpisane i operacja została zamknięta.

Kwota transferu wynosi 19 mln euro. To jednak nie całość dla Rossonerich. Część pieniędzy trafi do Realu Madryt. Królewscy zagwarantowali sobie wcześniej klauzulę zawierającą 50 procent od kolejnej sprzedaży zawodnika. Milan otrzyma również bonusy przekraczające 3 mln euro, jeśli zostaną spełnione określone warunki.

Jimenez ma 20 lat i jest wychowankiem akademii Real Madryt. W obecnym sezonie zanotował jednego gola oraz jedną asystę w 24 występach we wszystkich rozgrywkach. Jego liczby nie były imponujące, ale Bournemouth zdecydowało się na inwestycję w młodego defensora.

Sam zawodnik w rozmowie z Mundo Deportivo przyznał, że latem obawiał się o swoją pozycję w Mediolanie. Uznał, że może nie otrzymać wystarczającej liczby minut. Transfer do Anglii miał mu dać większą szansę na regularną grę. Dziś ten ruch staje się definitywny, a Milan zamyka kolejny rozdział w przebudowie kadry.

Odejście Jimeneza do Bournemouth to część większego planu Rossonerich. Według La Gazzetta dello Sport, Milan zebrać nawet 70 milionów euro, sprzedając piłkarzy, którzy dziś są poza głównym projektem.

