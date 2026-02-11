Inter ma problem. Juventus ruszył po jego priorytet transferowy

Juventus szuka nowego bramkarza na przyszły sezon i coraz częściej wraca temat Guglielmo Vicario. Według La Gazzetta dello Sport klub z Turynu włączył się do gry o golkipera Tottenhamu.

Marco Canoniero / Alamy Na zdjęciu: Luciano Spalletti

Juventus poważnie rozważa Vicario. Di Gregorio już nie jest nietykalny

Juventus nie planował rewolucji między słupkami, ale sytuacja zaczęła się zmieniać. Michele Di Gregorio ma ważny kontrakt do 2029 roku, jednak nie jest już postrzegany jako zawodnik nie do ruszenia. Jesienią w Turynie analizowano nawet możliwość sprowadzenia Mike Maignana. To pokazało, że klub szuka alternatyw.

Tymczasem Stara Dama zainteresowała się Guglielmo Vicario. Bramkarz Tottenhamu od dawna podoba się działaczom Juventusu. Jeszcze w czasach Empoli był obserwowany przez Bianconerich. Teraz temat wraca z większą siłą.

Vicario ma 29 lat i doświadczenie w Serie A. W Premier League zbiera dobre recenzje. Według włoskich mediów nie wyklucza powrotu do Włoch, jeśli zgłosi się jeden z największych klubów. To otwiera drzwi do rozmów.

Problemem jest Tottenham. Spurs oczekują co najmniej 25 milionów euro, by rozpocząć negocjacje. Dla Juventusu to poważna decyzja finansowa. Priorytetem pozostaje wzmocnienie środka pola i ataku, ale temat bramkarza nie został zamknięty.

Inter również obserwuje sytuację. W Mediolanie spodziewają się odejścia Yanna Sommera po sezonie, ale Juventus może mocno namieszać w planach Nerazzurrich. Jeśli Stara Dama zdecyduje się na ruch, rywalizacja z Interem przeniesie się z boiska na rynek transferowy. To tylko podgrzewa atmosferę przed sobotnimi Derby D’Italia w Serie A.

Zobacz również: 24-krotny mistrz kraju chce Kozlovskiego. Co na to Widzew? [NASZ NEWS]