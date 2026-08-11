Milan przechytrzy Inter? Derby Mediolanu o reprezentanta Anglii

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Djed Spence na radarach Milanu oraz Interu

Djed Spence podczas aktualnego letniego okienka transferowego może odejść z Tottenhamu Hotspur. 26-letni prawy obrońca jest bowiem chętny na spróbowanie nowego wyzwania, a londyński klub nie zamierza zatrzymywać go na siłę. Gigant Premier League wycenił swojego zawodnika na 50 milionów euro, co może jednak stanowić sporą przeszkodę dla potencjalnych nabywców.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, o podpis Spence’a rywalizują między innymi AC Milan oraz Inter Mediolan. Obaj potentaci ze stolicy Lombardii wykazują silne zainteresowanie bocznym defensorem i chcą sprowadzić go do swoich szeregów. Wiele wskazuje zatem na to, że czeka nas bardzo ciekawa rywalizacja o podpis angielskiego wahadłowego.

Spence przywdziewa koszulkę zespołu Kogutów od lipca 2022 roku, gdy przeniósł się na Tottenham Hotspur Stadium za niespełna 15 milionów euro z Middlesbrough. Ma już doświadczenie z gry we Włoszech, ponieważ od stycznia do czerwca 2024 roku przebywał na wypożyczeniu w Genoi. Na tej samej zasadzie występował także w Stade Rennes oraz Leeds United. W poprzednim sezonie rozegrał 44 spotkania, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.