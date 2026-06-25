Milan podjął decyzję. Wielka oferta za gwiazdę odrzucona

Milan nie zamierza rozstawać się z Christianem Pulisiciem mimo ogromnego zainteresowania z MLS. Według ESPN klub odrzucił już propozycję New York City FC, ale przed władzami pozostaje ważne wyzwanie.

fot. SPP Sport Press Photo. Na zdjęciu: Ruben Amorim

Pulisić kuszony przez Milan nowym kontraktem

Milan nie zamierza sprzedawać Christiana Pulisicia. Według ESPN New York City FC próbował sprowadzić reprezentanta Stanów Zjednoczonych, jednak włoski klub od razu odrzucił ofertę. Gerry Cardinale uznaje skrzydłowego za nie na sprzedaż, a trener Ruben Amorim widzi go jako jednego z liderów nowego projektu.

Amerykański klub przygotował bardzo atrakcyjną propozycję. Pulisic miał otrzymać kontrakt gwarantujący 10 milionów dolarów netto za sezon przez pięć lat. Ani piłkarz, ani jego przedstawiciele nie skomentowali tych doniesień. Zawodnik skupia się obecnie wyłącznie na występach podczas domowych mistrzostw świata. Po opuszczeniu meczu z Australią z powodu urazu mięśniowego ma wrócić do kadry na spotkanie z Turcją.

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Najważniejszym zadaniem dla Milanu pozostaje teraz przedłużenie kontraktu z Amerykaninem. Obecna umowa obowiązuje do czerwca 2027 roku. Rozmowy o nowym kontrakcie rozpoczęły się już półtora roku temu. Gdy wydawało się, że strony są blisko porozumienia, negocjacje niespodziewanie wyhamowały.

Przed mundialem Pulisic zapewniał jednak, że zachowuje spokój w sprawie swojej przyszłości. – Mogę tylko powiedzieć, że Milan to wielki klub i myślę, że wszystko zostanie uporządkowane. Jestem pewien, że ostatecznie wszystko skończy się dobrze i drużyna wróci tam, gdzie jej miejsce. Teraz jednak skupiam się wyłącznie na mistrzostwach świata – powiedział piłkarz w rozmowie z „La Gazzetta dello Sport”.