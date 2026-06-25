Lewandowski odstrzelony przez trenera! „Co mnie obchodzi, że gra w Barcelonie?”

15:15, 25. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Kafa Sports

Robert Lewandowski był łączony z transferem do Turcji. Jeden z klubów, który brał go pod uwagę to Besiktas. Sergen Yalcin, trener zespołu publicznie ujawnił, że nie chciał Polaka w drużynie.

Robert Lewandowski
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ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Besiktas chciał Lewandowskiego, ale trener go od razu skreślił

Robert Lewandowski za kilka dni zostanie oficjalnie wolnym zawodnikiem na rynku transferowym. Jego kontrakt z FC Barceloną wygasa z końcem czerwca. Na ten moment trudno powiedzieć, gdzie zagra. Na stole ma ofertę od Chicago Fire z MLS, a także zainteresowane są nim drużyny z Bliskiego Wschodu, a konkretnie z Arabii Saudyjskiej. Wcześniej dużo pisało się o możliwej przeprowadzce do Turcji.

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Najwięcej mówiło się o Fenerbahce, ale okazuje się, że zainteresowany był również Besiktas. Ujawnił to trener ekipy ze Stambułu – Sergen Yalcin. W rozmowie z Kafa Sports wręcz wyśmiał Polaka, zdradzając, że od razu odrzucił możliwość zakontraktowania 37-latka.

Nie zgodziłem się na Lewandowskiego. Powiedziałem prezesowi: „Jeśli weźmiemy Lewandowskiego, musimy ściągnąć Quaresmę, ja też zrzucę 3-5kg i będę grał”. Wszyscy się śmiali. Co mnie obchodzi, że gra w Barcelonie? – mówił Yalcin.

Nie biorę 40-latków do drużyny. To sprzeczne z systemem, jaki chcemy zbudować. Powiedziałem: „Jeśli już to sprowadźmy Lukaku albo Sorlotha”. Lewandowski chciał wtedy 15 mln euro premii za podpis i 12 mln euro pensji. Zrobiłem dobrze czy źle? – dodał.

Decyzja o przyszłości Lewandowskiego nie jest jeszcze znana. Roman Kołtoń ujawnił, że rozmawiał z menedżerem piłkarza, który powiedział mu, że obecnie rynek stoi ze względu na mundial. Niewykluczone, że decyzja zapadnie dopiero po turnieju.

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