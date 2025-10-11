Milan rozgląda się za następcą Maignana. Dwie opcje w grze

20:59, 11. października 2025
Kacper Karpowicz
Kacper Karpowicz Źródło:  La Gazzetta dello Sport / Football Italia

AC Milan po sezonie może stracić Mike'a Maignana. Klub ma już na oku dwóch bramkarzy. Na ich celowniku znaleźli się Zion Suzuki (Parma Calcio) oraz Noah Atubolu (SC Freiburg) - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Mike Maignan
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Zion Suzuki i Noah Atubolu obserwowani przez AC Milan

AC Milan zszedł na październikową przerwę reprezentacyjną na trzecim miejscu w tabeli Serie A. Podopieczni Massimiliano Allegriego poważnie liczą się w walce o mistrzostwo Włoch. Rossoneri jednak już zaczynają pracować przed przyszłorocznym letnim okienkiem transferowym. Drużynę opuścić może bowiem Mike Maignan. Kontrakt Francuza dobiega końca, a nie ma obecnie przesłanek, że zostanie on przedłużony.

Z informacji przekazanych przez „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że AC Milan ma już na oku potencjalnych następców Mike’a Maignana. A jest ich dwóch. Jednym z nich jest Zion Suzuki, który na co dzień reprezentuje barwy Parmy Calcio. Drugim golkiperem natomiast jest Noah Atubolu z Freiburga.

Zion Suzuki dał się poznać w Serie A jako solidny bramkarz. Nieprzypadkowo Japończyk był obserwowany przez Manchester United. Noah Atubolu natomiast jest faktycznie blisko przeprowadzki do Mediolanu. W grze o transfer jest nie tylko AC Milan. Inter również ma na oku 23-letniego Niemca.

AC Milan zatem ma w czym wybierać. Rossoneri jednak obecnie skupiają się na najbliższym meczu. Podopieczni Massimiliano Allegriego w następnym tygodniu zmierzą się przed własną publicznością z Fiorentiną.

