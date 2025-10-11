AC Milan po sezonie może stracić Mike'a Maignana. Klub ma już na oku dwóch bramkarzy. Na ich celowniku znaleźli się Zion Suzuki (Parma Calcio) oraz Noah Atubolu (SC Freiburg) - donosi "La Gazzetta dello Sport".

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Mike Maignan

Zion Suzuki i Noah Atubolu obserwowani przez AC Milan

AC Milan zszedł na październikową przerwę reprezentacyjną na trzecim miejscu w tabeli Serie A. Podopieczni Massimiliano Allegriego poważnie liczą się w walce o mistrzostwo Włoch. Rossoneri jednak już zaczynają pracować przed przyszłorocznym letnim okienkiem transferowym. Drużynę opuścić może bowiem Mike Maignan. Kontrakt Francuza dobiega końca, a nie ma obecnie przesłanek, że zostanie on przedłużony.

Z informacji przekazanych przez „La Gazzettę dello Sport” dowiadujemy się, że AC Milan ma już na oku potencjalnych następców Mike’a Maignana. A jest ich dwóch. Jednym z nich jest Zion Suzuki, który na co dzień reprezentuje barwy Parmy Calcio. Drugim golkiperem natomiast jest Noah Atubolu z Freiburga.

Zion Suzuki dał się poznać w Serie A jako solidny bramkarz. Nieprzypadkowo Japończyk był obserwowany przez Manchester United. Noah Atubolu natomiast jest faktycznie blisko przeprowadzki do Mediolanu. W grze o transfer jest nie tylko AC Milan. Inter również ma na oku 23-letniego Niemca.

AC Milan zatem ma w czym wybierać. Rossoneri jednak obecnie skupiają się na najbliższym meczu. Podopieczni Massimiliano Allegriego w następnym tygodniu zmierzą się przed własną publicznością z Fiorentiną.