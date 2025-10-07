Inter Mediolan w przyszłym roku może zakończyć współpracę z Yannem Sommerem. Nerazzurri wytypowali już odpowiedniego następcę Szwajcara. To Noah Atubolu z Freiburga - informuje "Sky".

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Yann Sommer

Noah Atubolu zastąpi Yanna Sommera w Interze Mediolan?

Inter Mediolan w zeszłym sezonie miał olbrzymi spokój między słupkami. Yann Sommer prezentował bowiem wybitną formę, o czym przekonała się sama FC Barcelona. Teraz jednak szwajcarski bramkarz prezentuje się zdecydowanie poniżej oczekiwań. Na dodatek umowa 36-latka z wicemistrzem Italii wygasa w czerwcu przyszłego roku, przez co wkrótce współpraca między stronami może zostać zakończona.

Od pewnego czasu Interu Mediolan zaczął się rozglądać za nowym golkiperem. Z informacji przekazanych przez „Sky” dowiadujemy się, że Nerazzurri wytypowali już potencjalnego następcę Yanna Sommera. Jak się okazuje, jest to opcja z Bundesligi. W kręgu zainteresowań wicemistrzów Włoch znalazł się Noah Atubolu, który na co dzień reprezentuje barwy Freiburga.

Wspomniane źródło zaznacza, że wkrótce dojdzie do spotkań Interu Mediolan z przedstawicielami niemieckiego zespołu. Obecnie nie jest znane stanowisko Freiburga w sprawie możliwego rozstania z Noahem Atubolu. Czas pokaże, czy 23-letni bramkarz finalnie zawita na boiska Serie A.

Noah Atubolu jest związany z Freiburgiem od początku swojej piłkarskiej przygody. Do tej pory Niemiec rozegrał 84 spotkania między słupkami tego zespołu. Udało mu się aż 29 meczów zakończyć bez straconego gola. Portal „Transfermarkt” wycenia 23-latka na 18 milionów euro.