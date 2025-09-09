Milan ma związane ręce. Zawodnik uparcie nie chce odejść

Divock Origi nadal pozostaje zawodnikiem Milanu, choć od dawna nie ma go w planach klubu. Według "Calciomercato" Belg nie porozumiał się w sprawie rozwiązania kontraktu, który obowiązuje do 2026 roku.

LaPresse / Alamy Na zdjęciu: Massimiliano Allegri

Milan nie potrafi znaleźć rozwiązania dla sytuacji Origiego

Divock Origi znalazł się w gronie piłkarzy uznanych za zbędnych w kadrze Milanu. Klub zdołał już uporać się z przyszłością Yacine Adliego i Ismaela Bennacera, ale sprawa belgijskiego napastnika pozostaje otwarta. Kontrakt zawodnika wygasa dopiero w czerwcu 2026 roku, a piłkarz nie wykazuje chęci do wcześniejszego odejścia.

Belg nie figuruje w planach Massimiliano Allegriego, podobnie jak wcześniej nie mieścił się w koncepcjach Paulo Fonseki czy Sergio Conceicao. Już w ubiegłym sezonie Milan chciał, aby dołączył do projektu Milan Futuro w Serie C, ale sam zainteresowany nie wyraził zgody. W rezultacie Origi pozostaje w Italii wyłącznie ze względów podatkowych, korzystając z przywilejów Dekretu Wzrostu. Od miesięcy trenuje indywidualnie, a w mediach pojawiały się jedynie doniesienia o jego obecności w Rzymie czy Florencji.

Na początku lata zawodnik spotkał się w Casa Milan z nowym dyrektorem sportowym Igli Tare. Tematem rozmów była możliwość rozwiązania umowy i częściowego uwolnienia budżetu płacowego. Origi inkasuje bowiem 4 miliony euro netto rocznie, co przy zastosowaniu ulgi podatkowej oznacza koszt około 5,2 miliona euro brutto. Negocjacje nie przyniosły jednak porozumienia.

Na ten moment Origi wciąż widnieje w kadrze Milanu wyłącznie na papierze. Klub liczy, że uda się znaleźć rozwiązanie w najbliższych miesiącach, ale sytuacja belgijskiego napastnika pozostaje jednym z największych problemów organizacyjnych Rossonerich.

