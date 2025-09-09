Real Madryt poluje na hiszpańskiego pomocnika. To główny cel

Real Madryt rozważa wzmocnienie środka pola. Według "Defensa Central" jednym z głównych kandydatów do gry w barwach Królewskich jest Javi Guerra z Valencii.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Javi Guerra na celowniku Realu Madryt

Real Madryt od dłuższego czasu stawia na wzmacnianie hiszpańskiego trzonu zespołu. W ostatnich oknach transferowych Florentino Perez sprowadził Gonzalo Garcię, Deana Huijsena oraz Alvaro Carrerasa. Teraz na celowniku znalazł się Javi Guerra, który w wieku 22 lat uchodzi za jednego z najbardziej obiecujących pomocników w kraju.

Według „Defensa Central” skauci Królewskich regularnie obserwują gracza Valencii. Guerra niedawno przedłużył kontrakt do 2029 roku, co pokazuje, jak dużą rolę widzą w nim Nietoperze. Problemem klubu z Mestalla są jednak finanse, co może otworzyć furtkę do negocjacji. Choć jego klauzula odstępnego wynosi 100 milionów euro, mówi się, że Valencia mogłaby zaakceptować ofertę o połowę niższą.

Na ten moment Real Madryt nie planuje natychmiastowych działań. Juni Calafat zlecił jedynie monitorowanie postępów zawodnika w trakcie obecnego sezonu. Decyzja w sprawie ewentualnego transferu zapadnie dopiero w 2026 roku. Wiele zależeć będzie od przyszłości Daniego Ceballosa, którego sytuacja w klubie pozostaje niepewna.

Real już teraz przygotowuje grunt pod letnie wzmocnienia na 2026 rok. Oprócz Guerry w orbicie zainteresowań znajdują się Adam Wharton z Crystal Palace i Angelo Stiller ze Stuttgartu. Konkretne decyzje mają zostać podjęte dopiero po analizie formy i potrzeb zespołu na finiszu sezonu 2025/26.

Na razie to rozwój Javiego Guerry będzie pod lupą. W Madrycie chcą sprawdzić, czy młody Hiszpan może zostać kolejnym zawodnikiem, który zasili szeregi Królewskich i umocni krajowy charakter drużyny.

Zobacz również: Flick szykuje zmiany na mecz z Valencią. Okazja dla Lewandowskiego