Miedź Legnica z drugim transferem przed nowym sezonem

fot. PressFocus Na zdjęciu: Stadion Miedzi Legnica

Juliusz Letniowski nowym zawodnikiem Miedzi Legnica

Miedź Legnica to jedna z tych ekip, która ma zamiar w kolejnej kampanii powalczyć o powrót do PKO Ekstraklasy. Drużynę do zrealizowania tego celu ma poprowadzić Ireneusz Mamrot. Tymczasem klub już ogłosił kolejne wzmocnienie. W czwartek 30 maja biuro prasowe klubu poinformowało, że Mateusz Grudziński podpisał kontrakt z miedzią na dwa lata. Dzień później pojawiła się z kolei wiadomość, że zespół wzmocnił Juliusz Letniowski.

“Miedź kontynuuje aktywność na rynku transferowym, tym razem pozyskując 26-letniego Juliusza Letniowskiego. Ofensywny pomocnik związał się z legnickim klubem 3-letnim kontraktem” brzmi wiadomość opublikowana na oficjalnej stronie internetowej klubu z Legnicy.

Juliusz Letniowski na trzy lata w Miedzi 💥#odkrywamykarty z 26-letnim ofensywnym pomocnikiem, mającym na koncie 59 meczów w elicie, w których zdobył 2 bramki i zaliczył 2 asysty oraz 63 spotkania, 20 goli i 11 asyst na pierwszoligowych boiskach ⚽️



Juliusz, witamy w Legnicy 🤝 pic.twitter.com/ZGMmB6al8K — MKS Miedź Legnica (@MiedzLegnica) May 31, 2024

Nowy nabytek Miedzi ostatnio występował w Ruchu Chorzów, do którego był wypożyczony z łódzkiego Widzewa. 26-letni piłkarz w swoim CV ma też takie kluby jak: Bytovia Bytów, Arka Gdynia czy Lech Poznań. Pierwsze kroki w piłkarskiej karierze piłkarz stawiał natomiast w Akademii Piłkarskiej Lechii Gdańsk.

W ostatnim sezonie Letniowski rozegrał łącznie 24 spotkaniach, w których zdobył jedną bramkę. Zaliczył ją w starciu przeciwko Zagłębiu Lubin, popisując się mocnym uderzeniem sprzed pola karnego. Bramka jest uznawana w powszechnej opinii za jedną z najładniejszych w trakcie kampanii 2023/2024.

Czytaj więcej: Gazeta Krakowska wskazała głównego kandydata na nowego trenera Wisły Kraków