Miedź z nowym liderem? Ten transfer może namieszać

Jakub Serafin został zawodnikiem Miedzi Legnica

Miedź Legnica to jeden z pretendentów do awansu do PKO BP Ekstraklasy w sezonie 2025/2026. W pierwszej kolejce drużyna dowodzona przez Wojciecha Łobodzińskiego co prawda przegrała z GKS-em Tychy, ale po świetnym, emocjonującym meczu (3:4). Tymczasem nowy tydzień klub z Legnicy rozpoczął od wzmocnienia składu.

„Jakub Serafin wzmacnia Miedź. Środkowy pomocnik zasila legniczan na zasadzie transferu definitywnego z Puszczy Niepołomice po wpłaceniu kwoty odstępnego przez klub. Z Miedzią związał się do 30 czerwca 2028 roku” – czytamy w oficjalnym komunikacie opublikowanym na profilu klubu na platformie X.

Nowy nabytek wzmocni środek pola ekipy z Legnicy, mogąc rywalizować o miejsce w składzie z takimi zawodnikami jak Wojciech Hajda, Kamil Drygas czy Mateusz Ciapa.

Miedź swoje kolejne spotkanie w Betclic 1. Lidze rozegra w najbliższy poniedziałek. Zmierzy się wówczas na wyjeździe z Odrą Opole. Pierwszy gwizdek sędziego zabrzmi o godzinie 19:00. Będzie to zarazem ostatni mecz drugiej kolejki na zapleczu PKO BP Ekstraklasy.

Co ciekawe, będzie to także jedno z czterech z rzędu spotkań Miedzi w roli gościa. Na wyjazdach legniczanie zmierzą się jeszcze z Pogonią Grodzisk Mazowiecki, Śląskiem Wrocław oraz Chrobrym Głogów. Przed własną publicznością Miedź zagra ponownie dopiero 19 sierpnia – z ŁKS-em Łódź.

