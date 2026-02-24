Real interesuje się gwiazdą Tottenhamu. To byłby hitowy transfer

Real Madryt bacznie monitoruje sytuację Micky'ego van de Vena. Reprezentant Holandii nie wyklucza odejścia z Tottenhamu Hotspur - donosi serwis TEAMtalk.

Micky van de Ven na radarze Realu Madryt

Real Madryt szuka nowego stopera w kontekście zbliżającego się wielkimi krokami letniego okienka transferowego. Po zakończeniu obecnego sezonu z drużyny Królewskich odejdzie bowiem David Alaba, dlatego stołeczny klub musi odpowiednio zabezpieczyć środek defensywy. Z przeprowadzką na Santiago Bernabeu byli dotychczas łączeni między innymi Ibrahima Konate, Nico Schlotterbeck oraz Castello Lukeba. Władze madryckiego giganta analizują różne opcje, by znacząco wzmocnić linię obrony przed kolejną kampanią.

Jak informuje we wtorkowe popołudnie brytyjski serwis „TEAMtalk”, na liście życzeń Realu znalazł się także Micky van de Ven. 24-letni Holender poważnie zastanawia się nad swoją przyszłością, gdyż chciałby rywalizować o najwyższe cele. Tymczasem Tottenham Hotspur skupia się aktualnie na walce o utrzymanie w Premier League, znajdując się tuż nad strefą spadkową. Środkowy obrońca miałby być otwarty na przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii.

Mierzący 193 centymetry defensor występuje w barwach ekipy Kogutów od sierpnia 2023 roku, kiedy trafił do Londynu za 40 milionów euro z Wolfsburga. Wcześniej przywdziewał koszulki również FC Volendam oraz WSV 1930 Wormer, którego jest wychowankiem. W trwającej kampanii rozegrał 33 spotkania, zdobył siedem bramek i zanotował jedną asystę.

Jego wartość rynkowa wynosi około 65 milionów euro. Kontrakt siedemnastokrotnego reprezentanta Holandii z angielskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.