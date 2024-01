Według brytyjskiego dziennika The Sun Glasgow Rangers prowadzi rozmowy w sprawie zakontraktowania Michy'ego Batshuayia z Fenerbahce Stambuł.

Źródło: The Sun / Sports Mole

Źródło: The Sun / Sports Mole

IMAGO / Gerrit van Keulen Na zdjęciu: Michy Batshuayi

Michy Batshuayi od 2022 roku występuje w Fenerbahce Stambuł

Sytuację 30-latka bacznie monitoruje szkockie Glasgow Rangers

Umowa napastnika z tureckim gigantem wygasa po tym sezonie

Michy Batshuayi zamieni Turcję na Szkocję?

Jeśli wierzyć doniesieniom przekazanym przez brytyjski dziennik “The Sun”, to Michy Batshuayi wkrótce może wrócić na Wyspy Brytyjskie, gdzie miał już okazję występować. Nie chodzi jednak o powrót do Premier League, a potencjalną przeprowadzkę do Scottish Premiership.

Usługami 53-krotnego reprezentanta Belgii zainteresowane ma bowiem być Glasgow Rangers. Włodarze szkockiego klubu podobno podjęli już rozmowy w sprawie pozyskania 30-letniego napastnika, którego kontrakt z Fenerbahce Stambuł wygasa 30 czerwca 2024 roku.

Wychowanek Standardu Liege w obecnym sezonie rozegrał 22 spotkania, strzelił 9 bramek i zaliczył 3 asysty. Były atakujący Chelsea rozgrywa więc bardzo dobrą kampanię.