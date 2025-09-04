Michał Skóraś o krok od nowej drużyny. Duży transfer

Michał Skóraś najpewniej zmieni klub wewnątrz ligi belgijskiej. Jak podaje Sacha Tavolieri, 25-letni skrzydłowy jest o krok od przenosin z Club Brugge do KAA Gent.

KAA Gent finalizuje sprowadzenie Michała Skórasia

Letnie okienko transferowe w Belgii wciąż trwa i z tej możliwości najpewniej skorzysta Michał Skóraś. Według informacji przekazanych w mediach społecznościowych przez Sachę Tavolieriego, 25-letni skrzydłowy jest bowiem o krok od przenosin z Club Brugge do KAA Gent. Ten transfer oznaczałby zmianę barw klubowych w ramach ligi belgijskiej, co daje zawodnikowi szansę na częstsze występy i odbudowanie formy po mniej udanym okresie w Brugii. Dla Skórasia byłaby to również okazja, aby udowodnić swoją wartość.

Jak ujawnia wspomniany wyżej dziennikarz, obie strony są bliskie porozumienia w sprawie transakcji z udziałem 9-krotnego reprezentanta Polski. Kwota transferu ma wynieść 3 miliony euro. Sfinalizowanie operacji powinno nastąpić w ciągu najbliższych 24 godzin, gdyż do ustalenia pozostały już tylko ostatnie szczegóły kontraktu indywidualnego. Drużyna z Gandawy liczy, że nasz rodak pomoże jej w walce o jak najwyższe miejsce w ligowej tabeli – w tym momencie ten zespół zajmuje bardzo odległą 13. lokatę w stawce.

Michał Skóraś trafił do Club Brugge w połowie 2023 roku, przechodząc tam za 6 milionów euro z Lecha Poznań. W belgijskiej ekipie nie udało mu się jednak wywalczyć stałego miejsca w podstawowym składzie. W sumie rozegrał 90 meczów, zdobywając 6 bramek i notując 9 asyst. Serwis „Transfermarkt” wycenia wartość rynkową 25-latka na 2,5 miliona euro. Przenosiny do KAA Gent mogą stanowić dla niego nowy start oraz dać możliwość regularnej gry, co następnie mogłoby zaowocować powrotem do reprezentacji Polski.