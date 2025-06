dpa picture alliance / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Interu Mediolan

Mehdi Taremi na wylocie z Interu Mediolan

Inter Mediolan zakończył miniony sezon bez zdobycia żadnego trofeum, mimo że we wszystkich rozgrywkach liczył się niemal do samego końca. Przypomnijmy, że drużyna Nerazzurrich dotarła do finału prestiżowej Ligi Mistrzów, gdzie została zdemolowana przez Paris Saint-Germain. Spotkanie na Allianz Arenie w Monachium zakończyło się bowiem wynikiem 5:0 dla paryżan. Po nieudanej kampanii najprawdopodobniej dojdzie do kilku zmian w składzie zespołu z Mediolanu.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Mehdi Taremi może powoli szukać sobie nowego klubu. Inter Mediolan jest zdecydowany na rozstanie z 32-letnim napastnikiem po zaledwie jednym sezonie współpracy. Włodarze ze Stadio Giuseppe Meazza czekają na propozycje za 91-krotnego reprezentanta Iranu, w miejsce którego planują sprowadzić snajpera z prawdziwego zdarzenia. Z ekipą Czarno-Niebieskich jest łączony między innymi Jonathan David.

Mehdi Taremi przywdziewa koszulkę Interu Mediolan od lipca 2024 roku, gdy przeprowadził się do stolicy mody na podstawie wolnego transferu po tym, jak wcześniej wygasła mu umowa z FC Porto. Mierzący 185 centymetrów atakujący w barwach zespołu Nerazzurrich rozegrał 43 spotkania, zdobył 3 bramki i zaliczył 9 asyst. Co prawda, kontrakt środkowego napastnika z włoskim klubem obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku, ale zawodnik najpewniej nie wypełni umowy do końca.