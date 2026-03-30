Media: Znicz Pruszków wybrał nowego trenera. Odważna decyzja

Znicz postawi na debiutanta. Ma uratować utrzymanie

Znicz Pruszków wykorzystał marcową przerwę reprezentacyjną, aby dokonać zmiany na ławce trenerskiej. Ostatnia passa w lidze skłoniła włodarzy do rozstania z Peterem Struharem, z którym współpracowano od sierpnia 2025 roku. Wkrótce kibice powinni również oficjalnie poznać nazwisko nowego szkoleniowca. Portal Meczyki.pl informuje, że Znicz zatrudni Łukasza Smolarowa, dla którego będzie to debiut w roli pierwszego trenera.

Smolarow to nazwisko z pewnością znane polskim kibicom, bowiem przez wiele lat był asystentem w sztabie Piotra Stokowca. Pracował z nim w Polonii Warszawa, Jagiellonii Białystok, Zagłębiu Lubin, Lechii Gdańsk oraz ŁKS-ie Łódź. W międzyczasie zaliczył kilkumiesięczny epizod w roli dyrektora sportowego klubu z Gdańska. Teraz będzie samodzielnie odpowiadał za wyniki drużyny.

To odważna decyzja Znicza, który znalazł się w trudnej sytuacji. Wiosną nie udało się wygrać ani jednego spotkania, co boleśnie wpłynęło na położenie w ligowej tabeli. Zespół z Pruszkowa zsunął się bowiem do strefy spadkowej, a bezpieczna Stal Mielec ma trzy punkty przewagi. Aktualnie Znicz wyprzedza jedynie GKS Tychy, który już godzi się ze spadkiem do drugiej ligi. Smolarow wchodzi do klubu przy bardzo niekorzystnym położeniu i może wiele ugrać, jeśli finalnie Znicz utrzyma się na zapleczu Ekstraklasy.