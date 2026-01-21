Matysik wraca do Polski. Niespodziewany kierunek dla byłego gracza Jagiellonii [NASZ NEWS]

Bruk-Bet Termalica ma ciężkie zadanie wiosną, bo klub walczy o utrzymanie, W związku z tym "Słoniki" dokonują wzmocnień. Jeden z tropów prowadzi na Cypr.

PressFocus Na zdjęciu: Miłosz Matysik

Matysik opuszcza Cypr

Miłosz Matysik jest od dłuższego czasu piłkarzem Arisu Limassol, choć już kilka razy łączony był z powrotem do Polski. Nie tak dawno ten środkowy obrońca był przymierzany do Jagiellonii Białystok, a więc swojego byłego zespołu, ale wtedy do transakcji nie doszło.

Młody Polak nie miał jednak ostatnio miejsca w Arisie, więc temat powrócił. Tym razem jednak chodzi o inny zespół. Z naszych ustaleń wynika, że Matysik faktycznie wróci do kraju, ale do innego zespołu. Jak słyszymy, ma zostać wypożyczony do Bruk Betu Termalica. Według nieoficjalnych wieści jeszcze dziś ma przejść testy medyczne.

Zmiana otoczenia dziwić nie może, bo Matysik w tym sezonie uzbierał raptem 5 spotkań w barwach Arisu. Cztery razy zagrał w lidze, a raz w Pucharze Cypru, zbierając raptem 144 minuty na boisku.

Za mało gry

21-letni środkowy obrońca trafił na Cypr po rozegraniu 40 meczów w barwach Jagiellonii (1 bramka). Jeśli chodzi o Aris, to Matysik zagrał dla tego klubu 37 spotkań. W zdecydowanej większości były to jednak występy w roli rezerwowego.

Matysik to również reprezentant Polski do lat 21. W tym zespole rozegrał 15 meczów, strzelając dwie bramki. Jego kontrakt z cypryjskim klubem obowiązuje do 31 grudnia 2028 roku. Aris zapłacił za niego Jagiellonii 500 tysięcy euro.

Wcześniej Termalica wzmocniła napad, sprowadzając napastnika z Chorwacji. O tamtym ruchu również informowaliśmy jako pierwsi.