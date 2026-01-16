Termalica potwierdza. To nowy napastnik, ma pomóc w utrzymaniu

Termalica Bruk-Bet Nieciecza oficjalnie poinformowała, że nowym graczem jej zespołu został Ivan Durdov. Napastnik ma pomóc w walce o utrzymanie. Pierwsze informacje ws. Chorwata podał Piotr Koźmiński na naszych łamach.

Konrad Swierad/Alamy Na zdjęciu: Marcin Brosz

To może być ważny transfer Niecieczan

Termalica Bruk-Bet Nieciecza w tym sezonie radzi sobie słabo. Zespół Marcina Brosza oczywiście od samego początku, ba, jeszcze przed pierwszym meczem, skazywany był na spadek, ale wydawało się, że sytuacja Niecieczan będzie jednak trochę lepsza. Latem klub przeprowadził sporo transferów, które jednak – jak się okazało – nie były wystarczające. Rundę jesienną w PKO Ekstraklasie zakończyli oni bowiem na ostatnim miejscu w tabeli.

Dorobek dziewiętnastu punktów wciąż jednak pozwala mieć spore nadzieje na utrzymanie, bowiem do bezpiecznej lokaty tracą tylko jedno oczko. Niemniej potrzebne są wzmocnienia. Jednym z nich został właśnie niejaki Ivan Durdov. 25-letni Chorwacki napastnik dołączył właśnie do Termalicki na zasadzie transferu definitywnego i podpisał umowę do końca czerwca 2028 roku z opcją przedłużenia. Co ważne, jako pierwszy o zainteresowaniu tym graczem informował na naszych łamach Piotr Koźmiński.

Ivan Durdov to wysoki 25-letni napastnik, który w tym sezonie rozegrał 24 mecze i zdobył 10 goli oraz zanotował dwie asysty w barwach słoweńskiego NK Olimpija Ljubljana. W przeszłości występował on także w La Liga 2, lidze belgijskiej oraz rodzimych rozgrywkach. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro. W CV ma również kilka spotkań w młodzieżowych reprezentacjach Chorwacji.

