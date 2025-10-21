Matty Cash zdecydował ws. przyszłości. Romano ogłosił decyzję

16:53, 21. października 2025
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Fabrizio Romano

Matty Cash zgodził się podpisać nowy kontrakt z Aston Villą. Reprezentant Polski przedłuży umowę do czerwca 2029 roku. Jak podaje Fabrizio Romano w klubie uważają go za kluczowego piłkarza.

Matty Cash
Craig Mercer / Alamy Na zdjęciu: Matty Cash

Matty Cash przedłuży kontrakt z Aston Villą

Matty Cash ma za sobą bardzo dobre pierwsze trzy miesiące nowego sezonu. Prawy obrońca błyszczy nie tylko na boiskach Premier League, ale również w barwach reprezentacji Polski. W ostatnich pięciu meczach z orzełkiem na piersi zdobył aż trzy bramki. Z kolei w klubie popisał się ostatnio niesamowitym zagraniem, po którym Aston Villa zdobyli gola na wagę zwycięstwa z Tottenhamem.

Nie ulega wątpliwości, że Cash na przestrzeni lat wypracował sobie bardzo mocną pozycję w składzie. Aston Villa uważa go za kluczowego zawodnika, co potwierdza Fabrizio Romano. Co więcej, dziennikarz przekazał, że 28-latek podjął ważną decyzję ws. przyszłości.

Okazuje się, że Matty Cash zgodził się podpisać nowy kontrakt z Aston Villą. Przedłużenie umowy będzie obowiązywać do czerwca 2029 roku z opcją o kolejne dwanaście miesięcy. Obecne porozumienie wiąże go z klubem z Birmingham do połowy 2027 roku. Warto dodać, że latem pojawiały się spekulacje transferowe wokół prawego obrońcy. Polak był łączony m.in. z Nottingham Forest i AC Milanem.

Cash trafił na Villa Park we wrześniu 2020 roku z Nottingham za ok. 15 mln euro. Łącznie wystąpił w 191 meczach, w których zdobył 11 goli i zanotował 12 asyst. Portal Transfermarkt wycenia go na 25 milionów euro.

