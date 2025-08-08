Mateusz Kowalski opuści włoski klub. Trwają rozmowy

20:38, 8. sierpnia 2025
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl / Tomasz Włodarczyk

Mateusz Kowalski może latem zmienić klub. Jak poinformował Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, 20-letni zawodnik Parmy znalazł się na celowniku austriackiego Sturmu Graz.

Mateusz Kowalski
Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Mateusz Kowalski

Sturm Graz chce wypożyczyć Mateusza Kowalskiego

Parma Calcio pozyskała Mateusza Kowalskiego w styczniu 2023 roku z Jagiellonii Białystok, płacąc za ofensywnego pomocnika za około milion euro. W barwach klubu z Podlasia 20-latek rozegrał łącznie 12 spotkań, po czym przeniósł się do Włoch z nadzieją na szybkie wejście do seniorskiej piłki na wysokim poziomie.

Kowalski w sezonie 2024/2025 zadebiutował w Serie A. Potem jego rozwój został gwałtownie zatrzymany. Po premierowym występie doznał poważnej kontuzji kolana. We wrześniu zeszłego roku zerwał więzadła krzyżowe, co wykluczyło z gry aż do końca sezonu.

Obecnie 20-latek wraca do pełnej dyspozycji i wzbudza zainteresowanie na rynku transferowym. Jak donosi Tomasz Włodarczyk z portalu Meczyki.pl, Kowalski znalazł się na radarze austriackiego Sturmu Graz. Transfer miałby odbyć się na zasadzie wypożyczenia z opcją wykupu. Co ważne, w austriackim zespole występują Szymon Włodarczyk i Filip Rózga.

Rozmowy między klubami trwają, ale Sturm nie jest jedynym kierunkiem. Według dziennikarza zawodnikiem interesują się również kluby z Cypru. Wybór nowego otoczenia może okazać się kluczowy dla dalszego rozwoju Kowalskiego, który po długiej rehabilitacji chce wrócić na właściwe tory i wreszcie zacząć regularnie grać na poziomie seniorskim.

