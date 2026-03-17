Mason Greenwood znajduje się na celowniku Atletico Madryt. Jak się okazuje, hiszpański klub będzie miał poważnego konkurenta w walce o Anglika. Napastnik Olympique Marsylii trafił też na radar Juventusu - informuje Ekrem Konur.

Juventus włączył się do walki o Masona Greenwooda

Mason Greenwood zaczyna być łakomym kąskiem przed zbliżającym się letnim okienkiem transferowym. Olympique Marsylia robi się powoli zbyt mała dla Anglika, który może poszukać sobie nowego pracodawcy. Ostatnio dowiedzieliśmy się, że wychowanek Manchesteru United znalazł się na radarze Atletico Madryt. Hiszpanie jednak będą mieli poważnego konkurenta w walce o ten transfer.

Z informacji przekazanych przez Ekrema Konura dowiadujemy się, że Mason Greenwood może wylądować na włoskich boiskach. Angielski napastnik znalazł się bowiem w kręgu zainteresowań Juventusu. Stara Dama bacznie poszukuje snajpera, który będzie gwarancją sporej liczby goli. Wychowanek Manchesteru United zatem nieprzypadkowo trafił na celownik giganta Serie A.

Juventus już w 2024 roku obserwował Masona Greenwooda. Stara Dama będzie chciała przekonać Anglika do transferu, jeśli Olympique Marsylia nie zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. W Turynie jednak zapomnieli, że w przyszłym sezonie też mogą nie występować na poziomie Champions League. Czas pokaże, gdzie finalnie będzie w kolejnej kampanii oglądali 25-latka.

Mason Greenwood w obecnym sezonie rozegrał 38 spotkań w koszulce Olympique Marsylii. Anglik może się pochwalić znakomitymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 25 trafień, a także zaliczył osiem asyst.