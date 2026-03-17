Greenwood łączony z hiszpańskim gigantem. Napastnik szykuje się do zmiany barw

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Mason Greenwood

Atletico Madryt znalazło następcę Juliana Alvareza? Na radarze Mason Greenwood

Mason Greenwood latem 2024 roku opuścił Manchester United po głośnych perypetiach i przeniósł się do Francji. 24-latek zasilił szeregi Olympique’u Marsylia za 26 mln euro. Transfer okazał się dla angielskiego napastnika szansą na odbudowę kariery, z której skorzystał w najlepszy możliwy sposób.

W barwach francuskiego klubu snajper szybko stał się jednym z liderów. W trwającym sezonie Greenwood zdobył już 25 bramek i zanotował osiem asyst w 38 występach we wszystkich rozgrywkach. Tak imponujące statystyki sprawiają, że coraz częściej pojawiają się spekulacje dotyczące jego przyszłości. Wiele wskazuje na to, że kwestią czasu może być transfer do jeszcze silniejszego klubu.

Jednym z zespołów poważnie zainteresowanych pozyskaniem napastnika jest Atletico Madryt. Według informacji portalu „TEAMtalk”, Greenwood znajduje się wysoko na liście życzeń hiszpańskiego klubu, który przygotowuje się na możliwe odejście Juliana Alvareza.

Działacze Atletico od kilku miesięcy monitorują rozwój sytuacji piłkarza. Rojiblancos zdają sobie sprawę, że Greenwood jest także na celowniku kilku gigantów z Premier League. Manchester United zagwarantował sobie aż 50 procent udziału z przyszłej sprzedaży Greenwooda. Oznacza to, że francuski klub będzie chciał uzyskać gigantyczną kwotę za jednego z najskuteczniejszych piłkarzy w Europie. Fachowy portal Transfermartk.de wycenia Anglika na 50 mln euro.