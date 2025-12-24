Bakola wkroczył na wielką scenę. Czołowe kluby walczą o jego transfer

Darryl Bakola to wchodząca gwiazda francuskiej piłki. Tymczasem serwis FootMercato przekazał, że kolejka chętnych ustawiła się po gracza, mającego umowę ważną do 2027 roku.

fot DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Darryl Bakola

Giganci ruszyli po Darryla Bakolę

Darryl Bakola to ofensywny pomocnik, który jest już młodzieżowym reprezentantem Francji do lat 20, mimo że dopiero w listopadzie skończył 18 lat. Według informacji FootMercato piłkarz na brak zainteresowania nie może narzekać.

Źródło podkreśla, że kluczowy moment związany z aktualnym rozgłosem wokół młodego zawodnika miał miejsce przy okazji potyczki w Lidze Mistrzów z udziałem Olympique Marsylia i Newcastle United. Bakola w tym starciu udowodnił, że ma wszystko, co jest potrzebne, aby rywalizować na najwyższym poziomie. Taki stan rzeczy sprawia, że ekipa z Ligue 1 dzisiaj nie może odpędzić się od zainteresowania zawodnikiem.

Już od wielu miesięcy sternicy OM podkreślają, że coraz bardziej angażują się w rozwój akademii piłkarskiej. Jak się okazuje, za słowami poszły także czyny, co potwierdza przypadek Bakoli.

Zarząd francuskiego klubu przekonuje, że przyszłość młodego piłkarza jest związana z OM. Jasne ma być jednak, że kolejka chętnych po piłkarza wydłuża się w błyskawicznym tempie. Już wiadomo, że Arsenal i Newcastle chcą zawodnika jako przedstawiciele Premier League. Z kolei z Bundesligi monitorują Bakolę takie ekipy jak Borussia Dortmund czy VfB Stuttgart. Zakusliwe działania związane z pozyskaniem piłkarza podejmuje również Chelsea. Klub ze Stade Vélodrome rozważa z kolei wypożyczenie zawodnika do Strasbourga, aby w tej ekipie młody zawodnik mógł się harmonijnie rozwijać.

18-latek jest aktualnie wyceniany na cztery miliony euro. W tym sezonie wystąpił jak na razie w 11 spotkaniach, licząc wszystkie rozgrywki. Zaliczył w nich jedno trafienie i jedną asystę.