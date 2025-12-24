Liverpool to nie jego świat? Pojawił się nowy kierunek dla Wirtza

Florian Wirtz to zawodnik, który wciąż nie potrafi odnaleźć się w Liverpoolu. Tymczasem ciekawe wieści na temat przyszłości piłkarza przekazał portal DonBalon.com.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Florian Wirtz

Xabi Alonso może ruszyć po Floriana Wirtza

Florian Wirtz w trakcie letniego okna transferowego był jednym z bohaterów sagi transferowej. Reprezentant Niemiec dołączył do Liverpoolu. Interesujące informacje w sprawie przyszłości zawodnika przekazał natomiast serwis DonBalon.com.

Źródło przekonuje, że władze Realu Madryt cały czas poszukują piłkarza, który mógłby zmienić oblicze meczu, grając w środku pola. Tym samym wciąż poszukiwany jest następca Toniego Kroosa czy Luki Modricia. Idealnym kandydatem ma być właśnie Wirtz, mimo że piłkarz jest obecnie wyceniany na 110 milionów euro.

Wątpliwości związane z niemieckim pomocnikiem zostały wzmocnione po analizie Dietmara Hamanna, który wskazał wprost, że Wirtz nie przystosował się do dużej intensywności, charakterystycznej dla Premier League. Niemiec na angielskich boiskach ma bardzo mało czasu na reakcję, a dodatkowo musi stawiać czoła rywalom w fizycznych pojedynkach, co nie należy do najmocniejszych stron zawodnika.

Idealnym miejscem na kontynuowanie kariery mógłby być natomiast dla Wirtza Real Madryt. Trafiłby wówczas do ligi, w której mógłby lepiej eksponować swoje atuty. Ponadto mógłby znaleźć się pod skrzydłami trenera Xabiego Alonso, u którego jego talent w przeszłości eksplodował.

22-letni piłkarz ma kontrakt ważny z klubem z Anfield Road do 2030 roku. 37-krotny reprezentant Niemiec w obecnym sezonie wystąpił w 22 spotkaniach, notując w nich sześć asyst.