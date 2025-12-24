Arsenal na zakupach we Francji. Wielki talent pod lupą

News Images LTD / Alamy Na zdjęciu: Mikel Arteta

Darryl Bakola wzbudził zainteresowanie Arsenalu

Arsenal bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu zawodników, którzy w niedalekiej przyszłości mogliby wzmocnić szeregi drużyny prowadzonej przez Mikela Artetę. Kanonierzy konsekwentnie realizują strategię opartą na pozyskiwaniu młodych oraz perspektywicznych piłkarzy, zdolnych do dalszego rozwoju. Dział skautingu londyńskiego klubu regularnie analizuje czołowe europejskie ligi, zwracając uwagę na talenty, które w kolejnych sezonach mogą odegrać ważną rolę na Emirates Stadium.

Jak poinformował w mediach społecznościowych Ekrem Konur, w notesie skautów Arsenalu znajduje się między innymi Darryl Bakola. To 18-letni francuski ofensywny pomocnik, który na co dzień występuje w barwach Olympique’u Marsylia.

Warto dodać, iż jego bardzo dobra postawa nie umknęła uwadze także innych renomowanych zespołów – takich jak Chelsea, Newcastle United, Inter Mediolan czy Bayer Leverkusen – co dodatkowo podkreśla ogromny potencjał tego zawodnika.

Bakola pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Racing Club de France, następnie szkolił się w Red Star FC, a do akademii Marsylii trafił w 2022 roku. W połowie 2024 roku awansował do pierwszej drużyny, dla której rozegrał 10 spotkań i zaliczył 1 asystę. Serwis „Transfermarkt” wycenia go na około 10 milionów euro, a jego kontrakt obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku. Klub ze Stade Velodrome oczywiście chciałby przedłużyć umowę ze swoją perełką.