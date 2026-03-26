Marcus Thuram łączony z Premier League. Kolejka chętnych po napastnika

Marcus Thuram zatracił skuteczność w Interze Mediolan. Dziennik "Corriere dello Sport" ujawnia, że Aston Villa i Newcastle United są zainteresowane francuskim napastnikiem.

Aston Villa i Newcastle United chcą Marcusa Thurama

Marcus Thuram dołączył do Interu Mediolan latem 2023 roku na zasadzie wolnego transferu z Borussii Monchengladbach. Od początku był kluczowym elementem ofensywy włoskiego giganta, jednak bieżący sezon przyniósł pewne rozczarowania.

W rozgrywkach Serie A Thuram zdobył zaledwie siedem bramek w 23 meczach, natomiast w Lidze Mistrzów wpisał się na listę strzelców dwukrotnie. To sprawia, że Inter poważnie rozważa jego sprzedaż w letnim oknie transferowym.

Według doniesień „Corriere dello Sport”, głównymi kandydatami do pozyskania 28-latka są Aston Villa oraz Newcastle United. Inter jest gotowy sprzedać Francuza już za 70 milionów euro, mimo że jego klauzula odstępnego wynosi 85 milionów euro. Obniżona wycena ma zachęcić kluby Premier League do szybkiego działania.

Szczególnie Aston Villa poszukuje wzmocnień w ofensywie. Drużyna Unaia Emery’ego jest blisko zapewnienia sobie gry w kolejnej edycji Ligi Mistrzów. Z kolei trudniej będzie przekonać kierownictwo Newcastle, by przekonać Thurama do transferu z powodu słbszych wyników w tym sezonie w lidze.

28-latek ma ważny kontrakt z Interem do czerwca 2028 roku. Choć pojawiły się doniesienia o zainteresowaniu ze strony klubów z Arabii Saudyjskiej, Thuram wyraźnie preferuje rywalizację na najwyższym poziomie sportowym w Europie, a Premier League wydaje się dla niego najbardziej atrakcyjnym kierunkiem.