Marcus Rashford podjął decyzję. Chodzi o jego przyszłość w Barcelonie

Marcus Rashford chce pozostać w FC Barcelonie na kolejny sezon. Piłkarz dobrze się czuje w klubie, o czym sam mówi cytowany przez serwis "ESPN".

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY/Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford chce zostać w Barcelonie na kolejny sezon

Barcelona w tym sezonie radzi sobie dość dobrze, choć z pewnością mogłoby być lepiej. Przede wszystkim w ostatnim czasie piłkarze Hansiego Flicka zmagają się ze sporymi problemami zdrowotnymi. Można nawet powiedzieć, że przez te urazy zespół stracił już kilka punktów. Niemniej w najbliższej perspektywie jest wielki mecz przeciwko Realowi Madryt, a więc El Clasico. Wszystko wskazuje na to, że minimalnym faworytem mogą być Los Blancos.

Niezależnie jednak od tego spotkania oraz kolejnych meczy, już widać, że zespół Dumy Katalonii sporo zyskał po pozyskaniu w ramach wypożyczenia Marcusa Rashforda. Skrzydłowy Manchesteru United trafił do klubu latem i pomimo początkowych wątpliwości, pokazuje, że był to dobry ruch. Dlatego też Barcelona zastanawia się nad jego wykupieniem, a sam Anglik już zdecydował. Według informacji przekazanych przez serwis „ESPN”, Marcus Rashford chce pozostać w zespole na kolejny sezon. A to wszystko przez fakt, że bardzo dobrze się w nim czuje.

– Cieszę się grą w tym klubie piłkarskim i myślę, że dla każdego, kto kocha piłkę nożną, Barcelona jest jednym z najważniejszych klubów w historii tego sportu. Dla piłkarza to zaszczyt – powiedział skrzydłowy FC Barcelony cytowany przez serwis „ESPN”.

