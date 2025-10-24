Yamal i Raphinha w centrum skandalu. Aresztowano trzy osoby

Lamine Yamal i Raphinha padli ofiarami rasistowskich okrzyków podczas ubiegłorocznego El Clasico. Serwis Mundo Deportivo ujawnił, że aresztowano trzech kibiców Realu Madryt.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Yamal i Raphinha padli ofiarami rasizmu podczas El Clasico

Do skandalicznych scen doszło 26 października 2024 roku na Santiago Bernabeu podczas meczu Realu Madryt z Barceloną. Spotkanie zakończyło się zwycięstwem Blaugrany 3:0. Po golu Lamine Yamala z trybun popłynęły rasistowskie obelgi w jego kierunku, a chwilę później podobne słowa usłyszeli również Raphinha i Ansu Fati.

Na nagraniach, które obiegły media społecznościowe, słychać było obraźliwe hasła o podłożu rasowym i ksenofobicznym. Sprawa trafiła do La Ligi, która złożyła oficjalne zawiadomienie do prokuratury, uznając trzech zawodników Barcelony za poszkodowanych.

Po przeprowadzeniu śledztwa zatrzymano trzech kibiców Realu Madryt. W tym jednego nieletniego. Dwóch dorosłych usłyszało zarzuty znieważenia na tle rasowym, natomiast nieletni został skazany na 30 godzin zajęć resocjalizacyjnych i zakaz wstępu na mecze przez rok.

Dokładnie rok po tamtych wydarzeniach Lamine Yamal i Raphinha wrócą na Santiago Bernabeu. El Clasico odbędzie się w niedzielę (26 października) o godzinie 16:15.