Marcus Rashford wciąż nie wie, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. O zawodnika Manchesteru United postara się Inter Mediolan - twierdzi "The Sun".

Źródło: The Sun

fot. Action Plus Sports Images / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Rashford nie dla Barcelony? Może trafić do Włoch

Marcus Rashford w dalszym ciągu nie wie, gdzie będzie grał w przyszłym sezonie. Podczas zimowego okienka opuścił Manchester United i w ramach wypożyczenia przeniósł się do Aston Villi. Na Villa Park odbudował się po trudnych miesiącach i powoli wraca do optymalnej dyspozycji. Jego gra wzbudza spore zainteresowanie na rynku transferowym. Intryguje także sytuacja kontraktowa, ponieważ gwiazdor nie ma możliwości powrotu na Old Trafford. Trenerem zespołu wciąż jest Ruben Amorim, z którym ma fatalne relacje. Nie ulega wątpliwościom, że latem Rashforda czeka kolejna przeprowadzka.

W grze jeszcze jest Aston Villa, ale Rashford woli dołączyć do Barcelony. Był to jego wymarzony kierunek również zimą – wówczas się nie udało. Teraz temat faktycznie istnieje, ale Blaugrana będzie miała problem, aby dogadać się z Manchesterem United. Angielski gigant chce sprzedać napastnika i oczekuje 40 milionów funtów, zaś mistrzowie Hiszpanii preferują wypożyczenie.

Z tego względu maleją szanse na przenosiny do Barcelony i rosną na obronie innego kierunku. „The Sun” twierdzi, że Rashford trafił na listę życzeń Interu Mediolan. Po przegranym finale Ligi Mistrzów klub zamierza się wzmocnić, zwłaszcza, że stracił Simone Inzaghiego. Za trenerem mogą podążyć niektórzy piłkarze, co zwiastuje potencjalną rewolucję kadrową. Rashford jest uważany za jakościowe wzmocnienie ataku i uzupełnienie dla duetu Marcus Thuram – Lautaro Martinez.