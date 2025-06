Marcin Bułka przed szokującym transferem! Nicea przyjęła ofertę

Robert Skalski / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Bułka może trafić do Arabii Saudyjskiej

Marcin Bułka intensywnie łączony jest z możliwością zmiany klubu w tym okienku transferowym. W ostatnich tygodniach bramkarz reprezentacji Polski był na celowniku kilku europejskich klubów. Mówiło się m.in. o zainteresowaniu Galatasaray oraz Sunderlandu, który miał być mocno zdeterminowany do transferu Bułki. Teraz jednak okazuje się, że gracz francuskiego OGC Nice jest blisko przenosin do Arabii Saudyjskiej.

Według informacji przekazanych przez Santiego Aounę z „Footmercato”, zespół z Nicei przyjął ofertę saudyjskiego Neom SC, który jest beniaminkiem tamtejszej Ekstraklasy. Tomasz Włodarczyk związany z portalem „Meczyki.pl” z kolei dodał, że piłkarz wciąż jednak jeszcze się waha ws. ostatecznej decyzji. Niemniej z pewnością oferta z Półwyspu Arabskiego byłaby dla niego bardzo lukratywna, co może go przekonać do porzucenia kariery w Europie.

Marcin Bułka w minionym sezonie ligi francuskiej rozegrał w sumie 40 spotkań i osiem razy zachował czyste konto. Wielokrotnie jednak ratował swój zespół przed porażką i stratą goli, jak chociażby w słynnym meczu przeciwko PSG. Obecnie 25-latek wyceniany jest przez serwis „Transfermarkt” na 20 milionów euro. Jego obecna umowa z klubem z Francji wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

Aktualizacja:

Tomasz Włodarczyk z „Meczyków” przekazał także, że Sunderland również doszedł do porozumienia z Niceą.

